وصول 6 سعوديين إلى الرياض كانوا أسرى لدى انصار الله

اعلن ​التحالف العربي​ عن "وصول 6 أسرى سعوديين كانوا محتجزين لدى جماعة ​انصار الله​، إلى قاعدة الملك سلمان الجوية فى ​الرياض​"، مثمنًا "جهود ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ فى تسليم الأسرى ضمن ​اتفاق ستوكهولم​".

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