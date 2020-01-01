أقطاي: أنقرة أفشلت جميع المخططات الهادفة لإقصاءها بالشرق المتوسط

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، إن "​أنقرة​ أفشلت جميع المخططات التي كانت تريد إقصاءها في شرق المتوسط"، مشددا على أن "هدف بلاده في ​ليبيا​ وقبرص يتمثل في إحباط المكائد التي تستهدفها".

وخلال اجتماعه بمحرري وكالة "​الأناضول​" التركية، لفت أقطاي الى ان "مذكرة التفويض حول إرسال جنود إلى ليبيا تسري لعام واحد، وسيتم إرسال ​القوات​ في التوقيت وبالقدر اللازمة، وان "محتوى مذكرة التفويض تتيح كل شيء بدءا من المساعدات الإنسانية وحتى الدعم العسكري"، معربا عن أمله أن "يؤدي ذلك دورا رادعا وأن تفهم القوى هذه الرسالة بشكل صحيح"، مشيراً الى ان "الاتفاق مع ليبيا يصب في مصلحة المنطقة أيضا وهو مشروع سلام".