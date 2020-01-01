أنصار الحشد الشعبي ينصبون خيام اعتصام خارج المنطقة الخضراء

بعد الإنسحاب التدريجي لأنصار الحشد الشعبي، توجه المعتصمون إلى خارج المنطقة الخضراء، لنصب خيام اعتصام في الجهة المقابلة للسفارة الأميركية في بغداد.
يذكر أنه تمت اتصالات رفيعة المستوى، بين الحكومة العراقية وقياديين في الحشد الشعبي، سعياً منهم الى إنهاء الإعتصام أمام سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد، وتبين أن هناك استجابة حيث انسحب عدد كبير من المعتصمين استجابة لمطالب قادة الحشد الشعبي.
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