أنصار الحشد الشعبي ينصبون خيام اعتصام خارج المنطقة الخضراء

بعد الإنسحاب التدريجي لأنصار ​الحشد الشعبي​، توجه المعتصمون إلى خارج المنطقة الخضراء، لنصب خيام ​اعتصام​ في الجهة المقابلة للسفارة الأميركية في ​بغداد​.

يذكر أنه تمت اتصالات رفيعة المستوى، بين ​الحكومة العراقية​ وقياديين في الحشد الشعبي، سعياً منهم الى إنهاء الإعتصام أمام سفارة ​الولايات المتحدة الأميركية​ في بغداد، وتبين أن هناك استجابة حيث انسحب عدد كبير من المعتصمين استجابة لمطالب قادة الحشد الشعبي.