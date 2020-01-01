بومبيو: نأمل بأن تختار كوريا الشمالية السلام والرخاء بدلا من الحرب

تمنى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن تختار كوريا الشمالية السلام، بعدما أعلن زعيمها كيم جونغ أون أن بلاده ستواصل تطوير برامجها النووية وسلاح استراتيجي جديد في المستقبل.
وأشار بومبيو في حديث تلفزيوني الى "أننا نأمل أن يتخذ كيم مسارا مختلفا، والقرار الصحيح، سيختار السلام والرخاء بدلا من الصراع والحرب".
في إشارة إلى أن كوريا الشمالية كانت قد أجرت الشهر الماضي اختبارا "حيويا" جديدا في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية، بعد اختبارها أسلحة عدة وصفت اليابان بعضها بأنها صواريخ باليستية، في ظل قرارات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية بحظر إطلاق صواريخ باليستية.
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