الحجار رداً على عبدالله: نصيحة بلا تطاول وبلا اعتذار

رد عضو تكتل "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، في تصريح عبر مواقع "التواصل الإجتماعي، على عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، قائلاً: "حبذا لو نجنب البلد في هذه المرحلة، ومنطقتنا بالأخص، توتيرا نحن بغنى عنه".

ولفت إلى أنه "ليس المهم أن نزيد عدد التويتات أو البوستات، بل المهم والأفضل والأجدى أن نسعى لرص الصفوف وتقريب المواقف، بدلا من صب الزيت على النار"، مضيفاً: "ألم نتوافق على ذلك سابقا؟، نصيحة بلا تطاول وبلا اعتذار".