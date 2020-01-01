ابو الحسن: كم هي مستغربة قلة الوفاء وكم هو مريب التضليل

استغرب أمين سر "​اللقاء الديموقراطي​" النائب ​​هادي أبو الحسن​​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "قلة الوفاء وكم هو مريب التضليل".

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