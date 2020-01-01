نصر الدين:بالماضي تخلينا عن حقوقنا بالوزارات ولكن اليوم نطالب بحقنا الوافر منها

هنأ شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​نصرالدين الغريب​ كافة ال​لبنان​يين في عيدي ​الميلاد​ ورأس السنة، متمنياً أن "يعيدهما الله علينا جميعا باليمن والبركات، وبالنصر على الأمم المستكبرة الباغية التي لا تقيم للإنسانية وزنا".

وفي بيان له، أكد نصر الدين انه "وفي خضم تأليف ​الحكومة​ العتيدة، وبالوضع الاقتصادي القائم لا يسعنا إلّا أن نكون جميعا مؤيدين للرئيس المكلّف ​حسان دياب​ في مهمته الصعبة، فلبنان اليوم يحتاج إلى جمع الشمل لا للمزايدات العقيمة، أمّا نحن كطائفة، فقد تخلّينا في الماضي القريب عن بعض حقوقنا في الوزارات وفي الإدارة العامة أملا منا لإنقاذ المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد"، لافتاً الى ان "اليوم، وبعد أن تخلّى كثير من السياسيين عن الوضع القائم الذي ينذر بأصعب المراحل، وبقينا نحن الداعمين للعهد وللدولة الكريمة، يحق لنا أن نطالب بحقنا الوافر في هذه الحكومة مرددين قول الأمير ​طلال ارسلان​ بحقه في هذا المضمار لما يقدّمه من تضحيات خصوصا في المرحلة الأخيرة من أجل لبنان والوحدة الوطنية والعيش المشترك".