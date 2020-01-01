أبو الحسن: كم هي مستغربة قلة الوفاء وكم هو مريب التضليل

قال أمين سر "اللقاء الديموقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "للذين مررا رسالتين بالأمس إحداهما فيها نكران والأخرى تحمل التجني، كم هي مستغربة قلة الوفاء عند البعض، أما المريب فهو التضليل عند البعض الآخر. بين الذاهب والقادم تبقى ثوابتنا القائمة على حفظ الوطن وحفظ الحقوق لشريحة وطنية عربية بذلت الكثير من التضحيات من أجل الدفاع عن ​لبنان​".



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