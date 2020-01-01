وزير الخارجية العراقية: رسالة المحتجين أمام السفارة الأميركية وصلت

أكد وزير الخارجية ​العراق​ي ​محمد علي الحكيم​ أن "رسالة المحتجين أمام السفارة الأميركية في بغداد قد وصلت"، مشددا على أن "سلامة انسحابهم أصبحت ضرورة".

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أشار إلى أن "حماية الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية وسفاراتها تبقى مسؤولية العراق التي تعهد بها بموافقته على اتفاقية جنيف".

وأعلن أنه تحدث مع رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ​عادل عبد المهدي​ حول إنهاء الاحتجاجات أمام السفارة الأميركية وسلامة الموظفين والمنشآت، موضحا أن رسالة المحتجين وصلت وأصبحت سلامة انسحابهم ضرورة.