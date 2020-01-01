الخارجية تستنكر اعتداء أميركا على سيادة العراق: لإحترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

دعت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ إلى وجوب إحترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، خاصة لجهة تأمين الحماية اللازمة للبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، وتعتبر ان الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الأميركية في بغداد لا يندرج في اطار احترام هذه الاتفاقية الدولية.

كما استنكرت الاعتداء على السيادة ​العراق​ية من قبل القوات الاميركية من خلال قصفها لأراضٍ عراقية.

وتمنت وزارة الخارجية عودة الهدوء والأمن في اسرع وقت ممكن الى دولة العراق العزيزة من خلال احترام سيادتها والالتزام بأصول العلاقات الدبلوماسية بين الدول.