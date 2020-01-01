تلفزيون العراقي: إنسحاب كامل المعتصمين من محيط السفارة الأميركية

أعلن التلفزيون ​العراق​ي عن إنسحاب جميع المعتصمين من محيط ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​. هذا وأفادت وسائل إعلام ​كتائب حزب الله​ العراق أن عبد المهدي كان قد أبلغ ​الكتائب​ أنه سيترك منصبه شاغراً إذا لم ينسحبوا من أمام السفارة الأميركية في بغداد.

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