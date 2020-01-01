ترامب يقول زعيم كوريا الشمالية رجل يفي بوعده

بالم بيتش (فلوريدا) (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وقع عقدا بشأن نزع السلاح النووي وإنه يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي رجل يفي بوعده.
وبعد ساعات من قول كيم إن بلاده ستواصل تطوير برامجها النووية وستطور سلاحا استراتيجيا جديدا في المستقبل القريب، قال ترامب إنه يتفق مع كيم و"علينا أن نفعل ما يجب أن نفعله".
وقال ترامب للصحفيين في فلوريدا "لكنه وقع عقدا، وقع اتفاقا بشأن نزع السلاح النووي... جرى ذلك في سنغافورة واعتقد أنه رجل يفي بوعده ولذا سنرى".
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)
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