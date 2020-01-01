في الذكرى 55 لانطلاقة فتح..عباس يؤكد:"القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير"

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (د ب أ):

شارك آلاف من أنصار حركة "فتح" اليوم الأربعاء بمهرجان جماهيري نظمته في غزة بمناسبة الذكرى السنوية رقم 55 لانطلاقتها.

ورفع المشاركون في المهرجان رايات الحركة الصفراء والأعلام الفلسطينية وصورا للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعم الحركة.

وقال عباس في كلمة مسجلة له أذيعت خلال المهرجان إن القضية الفلسطينية "تمر بمنعطف خطير جراء استمرار عدوانية الاحتلال الإسرائيلي".

واتهم عباس إسرائيل بـ"محاولة تكريس الأمر الواقع وتقويض حل الدولتين، وتمرير صفقة العصر وغيرها من المشاريع الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية".

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وأكد عباس مجددا سعيه لإجراء انتخابات تشريعية تليها رئاسية وتمسكه بأن تشمل مدينة القدس "إذ لن نقبل إجراء الانتخابات بدون القدس وبدون مشاركة أبناء شعبنا فيها".

وتابع قائلا: "إن القدس بمقدساتها هي عاصمة دولتنا الأبدية وليست للبيع ولا للمساومة، وبدونها لن يكون هناك أي سلام أو استقرار".

يشار إلى أن عباس لم يسبق له زيارة غزة منذ سيطرة حركة حماس الإسلامية على الأوضاع في القطاع، وبدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007.

وأعرب الناطق باسم حماس فوزي برهوم في بيان بمناسبة انطلاقة فتح عن أمل الحركة في أن يحمل العام الجديد "تجسيد الوحدة الوطنية والتفرغ لمواجهة المشاريع والمخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".