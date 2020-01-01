غدًا.. أول امتحانات إلكترونية لطلاب معهد الخدمة الاجتماعية ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

تنطلق صباح غدٍ الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، والتي تجري بشكل إلكتروني بشكل كامل.

وقالت الدكتورة نورهان منير عميد المعهد، إنه تماشيًا مع السياسة العامة للدولة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التحول الرقمي وسياسات وزارة التعليم العالي، وبعد نجاح التجربة الأولية لإجراء أعمال الامتحانات والتصحيح بشكل إلكتروني، دون تدخل بشري في 3 مقررات بشكل تجريبي العام الماضي، فسيجري تطبيق التجربة بشكل كامل بجميع المقررات الدراسية على مستوى الفرق الأربعة بالمعهد.

وأضافت عميد المعهد، أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات ووضع الامتحانات وطباعتها، وأوراق الإجابة الإلكترونية وتجهيز الكنترول الإلكتروني المركزي بالمعهد، إضافة لـ 4 كنترولات لكل الفرق وطباعة نموذجين للامتحان الإلكتروني.

وقالت الدكتورة نورهان إن إجراء الامتحانات والتصحيح إلكترونيا يقضي على الغش الورقي بنسبة 100%، ويضمن النزاهة والشفافية والموضوعية في أعمال التصحيح.