رويترز: فصائل مسلحة بدأت بالانسحاب من محيط السفارة الأمريكية ببغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أفادت وكالة "رويترز"، ببدء أعضاء فصائل مسلحة، محتجين على الضربات الجوية الأمريكية بالعراق، في الانسحاب من محيط السفارة الأمريكية ببغداد اليوم الأربعاء.

وكان بعض المحتجين شيدوا خيامًا أمام فندق قريب من السفارة، فيما ظلت مجموعة صغيرة قالوا إنهم لن سيستمرون حتى رحيل القوات الأمريكية من العراق.

تجمهر الآلاف من المحتجين أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية، أمس، للتعبير عن رفضهم عن القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي.

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وأعلن الحشد الشعبي العراقي إصابة أكثر من 62 من المحتجين أمام السفارة الأمريكية، جراء إطلاق أمن السفارة الرصاص والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين الرافضين للقصف الأميركي لمقار الحشد الشعبي.

فيما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتديبر هجوم على السفارة الأميركية في بغداد، محملًا إياها مسؤولية أي تصعيد، ومطالبًا السلطات العراقية بالاضطلاع بمسؤوليتها لحماية مبنى السفارة.

وكتب ترامب، على تويتر، "إيران قتلت مقاولًا أميركيًا، وأصابت العديد، ما دفعنا للرد على تلك الهجمات بقوة وسوف نفعل ذلك دائمًا. الآن إيران تدبر هجومًا على السفارة الأميركية في العراق. سوف يتحملون المسؤولية الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن يستخدم العراق قواته لحماية السفارة".

تلك كانت المرة الأولى التي يتمكن فيها المحتجون من الوصول إلى السفارة الأمريكية المحمية إجمالًا بشكل مشدد بسلسلة من حواجز التفتيش، وهي تقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.