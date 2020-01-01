بالصور.. محافظ كفر الشيخ يحيل 3 مسئولين ببرج البرلس للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أحال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، مسئول العيادات بمستشفى برج البرلس للتحقيق، لكثرة شكاوى المواطنين وتقصيره في العمل، ورئيس قرية الربع ببلطيم، لعدم تواجده في العمل، وإسناد مهام عمله إلى نائب رئيس مركز ومدينة بلطيم للقرى، وكذا التحقيق مع نائب رئيس مدينة برج البرلس، لقطاع النظافة، لتقصيره في مهام عمله.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمحافظ كفرالشيخ، على المنشآت الصحية والخدمية بالبرلس، للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

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وتفقد المحافظ مستشفى برج البرلس المركزي، وكلف بالمرور اليومي والرقابة على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى، وتقديم أفضل سبل الرعاية الطبية لهم، وانتظام إجراءات الفحص الطبي وصرف العلاج.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، أحد المخابز البلدية بمدينة برج البرلس، مكلفًا بتشكيل لجنة من التموين للمرور على المخبز ومراقبة ومراجعة إنتاج رغيف الخبز طبقا للمواصفات، وعمل حملات مكبرة للتفتيش والرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة المحافظة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، برفع مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، بقرية الساحل القبلي بالبرلس، ورفع كفاءة مدخل المدينة والتراكمات ومخلفات الأمطار، وتحسين مستوى النظافة بالمدينة.