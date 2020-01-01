لخلاف على أولوية المرور.. سائق يمزق جسد زميله بسكين في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

لقي سائق تروسيكل حتفه قتيلًا اليوم الأربعاء، إثر تلقيه عدة طعنات بسلاح أبيض، بسبب خلاف على أولوية المرور، بالمنوفية، وجرى نقل الجثمان لمستشفى شنتنا الحجر.

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز بركة السبع، باستقبال مستشفى حميات شنتنا الحجر، التابعة لمدينة بركة السبع بالمنوفية "م.س.ج" وشهرته "حسن" 33 سنة، سائق تروسيكل، ومقيم دائرة المركز جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطعنة بالرقبة، وأخرى أسفل الصدر.

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بالانتقال والفحص، وسماع أهل المجني عليه، اتهموا "م.م.إ" 32 سنة، سائق تروسيكل، ومقيم بذات الناحية، بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابته التي أودت بحياته، إثر خلاف بينهما على أسبقية المرور بالطريق.

بعمل كمين، جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، إثر مشادة كلامية بينه والمتهم، تطورت لمشاجرة، استخدم خلالها سلاح أبيض للتخلص من القتيل، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.