وزير خارجية النمسا يحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة

احتفظ وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج بمنصبه الوزاري فى الحكومة الجديدة التى تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس ألكسندر فان دير بيلين يوم الثلاثاء المقبل .
وقال رئيس الحكومة سباستيان كورتس المستشار الفيدرالي الجديد ـ في تصريح له اليوم الأربعاء ـ"إنه تم التوافق بين حزبي الائتلاف
الشعب و4 وزراء من حزب الخضر إضافة إلى وزير الخارجية ويتولى منصب نائب المستشار رئيس حزب الخضر فيرنر كوجلر.
يذكر أن كورتس أعلن أن الحكومة الجديدة تتألف من 16 وزيرًا منهم 11 وزيرًا من حزب
ومن المعروف أن أبرز ملامح الحكومة الجديدة في النمسا، تولّي سيدة لأول مرة منصب وزير الدفاع وهي كلوديا تانر، كما تتولى سوزانا راب لأول مرة منصب وزير الاندماج بعد فصلها كوزارة مستقلة وتشكل النساء نصف عدد وزراء الحكومة الجديدة.
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