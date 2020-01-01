مقتل 3 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة بالرقة السورية

قتل 3 مدنيين وأصيب 4 آخرون بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة بريف الرقة الشمالي الذي تسيطر عليه القوات التركية والموالية لها من المعارضة السورية، حسبما أوردت قناة "الإخبارية" السورية.
ونقلت القناة عن مصادر محلية قولهاإن سيارة مفخخة انفجرت في بلدة سلوك بمنطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، ما تسبب بمقتل 3 مدنيين وجرح 4 آخرين، ووقوع دمار في المنازل والممتلكات.
وأشارت القناة إلى أن بلدة سلوك شهدت، منذ وقوعها تحت سيطرة الجيش التركي والفصائل السورية الموالية لها، في 13 أكتوبر الماضي، أربعة انفجارات بسيارات ودراجات مفخخة كان آخرها انفجار عربة مفخخة في 23 ديسمبر، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين وجرح 15 آخرين.
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