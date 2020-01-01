وصول 5 آلاف مهاجر للجزر اليونانية من تركيا خلال 2019

أعلنت السلطات اليونانية أن 5 آلاف و247 مهاجرًا وصلوا إلى الجزر اليونانية من تركيا خلال شهر ديسمبر الماضي.
وقالت مديرية شرطة إقليم شمال إيجه اليوناني - في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، وأوردته صحيفة (كاثيميريني) اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية - "إنهوصل 3 آلاف و681 مهاجرًا إلى جزيرة ليسبوس، و878 إلى جزيرة ساموس، و688 إلى جزيرة خيوس خلال الشهر الأخير من عام 2019".
وصول 123 مهاجرًا إلى ليسبوس على متن 3 قوارب، كما وصل قارب على متنه 134 مهاجرًا عشية رأس السنة الميلادية الجديدة.
وأضافت أن الساعات الـ12 الأولى من عام 2020 شهدت
جدير بالذكر أن اليونان تكافح لمواجهة التدفق المستمر للمهاجرين الذين يصلون على متن قوارب من تركيا إلى جزرها التي تشهد أوضاعًا صعبة في ظل استضافتها الآلاف من المهاجرين في مخيمات مكتظة للغاية.
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