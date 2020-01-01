السعودية والتعاون الإسلامي تبحثان تعزيز التعاون والجهود المشتركة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون والجهود المشتركة بين الجانبين. تعزيز التعاون والجهود المشتركة بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية السعودي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم بوزارة الخارجية السعودية، حيث استعرض الجانبان عددًا من القضايا التي تهم العالم الإسلامي، وذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي. السعودي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم بوزارة الخارجية السعودية، حيث استعرض الجانبان عددًا من القضايا التي تهم العالم الإسلامي، وذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي.

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