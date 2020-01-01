مباحثات عمانية عراقية بشأن تحقيق الاستقرار في المنطقة

بحث الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله، اليوم الأربعاء، مع الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية الدكتور

عبدالكريم هاشم مصطفى، الذي يزور السلطنة حاليًا ، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمساعي المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية (أونا) أن اللقاء شهد أيضا بحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.