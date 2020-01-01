بابا الفاتيكان يندد بالعنف ضد المرأة

ندد بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، اليوم الأربعاء، بالعنف ضد المرأة مؤكدا أنه "إذا أردنا عالما أفضل في العام الجديد فيجب معاملة النساء بكرامة".

كما أكد البابا -خلال كلمته أمام تجمع

بكاتدرائية القديس بطرس نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية مقتطفات منها- أن إشراك المرأة في عملية صناعة القرار هو أمر أساسي في جعل الإنسانية أكثر سلاما واتحادا، واصفا النساء بأنهن وسطاء سلام.



كما ندد البابا بما وصفه بـ"التضحية بأجساد النساء من أجل الإعلانات والربح والإباحية"، معربا عن أسفه لما يحدث من إهانة وضرب واغتصاب النساء وإجبارهن على ممارسة البغاء أو الإجهاض.