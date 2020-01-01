مقتل 20 من عناصر الشباب خلال عملية أمنية بجنوب الصومال

أعلن مسئول عسكري صومالي اليوم الأربعاء مقتل 20 من عناصر حركة الشباب المتمردة برصاص القوات الخاصة في منطقة شابيلي السفلي بجنوب الصومال.
ونقل راديو "شابيلي" الصومالي عن إسماعيل عبدي مالك قائد الوحدة الـ 16 للقوات الخاصة الصومالية قوله"إن قواتنا سيطرت على العديد من القرى أثناء العملية، وقتلنا 20 من المسلحين خلال الهجوم"، مشيرا إلى أن الجيش سيواصل عملياته حتى يطرد المسلحين من المنطقة بأسرها.
حركة الشباب الإسلامية أو حزب الشباب أو حركة الشباب المجاهدين أو الشباب الجهادي أو الشباب الإسلامي هي حركة قتالية صومالية تنشط في الصومال، تتبع فكرياً لتنظيم القاعدة، وتتهم من عدة أطراف بالإرهاب بينها الولايات المتحدة الأمريكية، النرويج والسويد.
وكما يرجع تأسيس الحركة إلى أوائل 2004 ، حيث كانت الذراع العسكري لاتحاد المحاكم الإسلامية التي انهزمت أمام القوات التابعة للحكومة الصومالية المؤقتة غير أنها انشقت عن المحاكم بعد انضمامه إلى مايعرف بـ"تحالف المعارضة الصومالية".
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