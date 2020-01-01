وفد رسمي سوداني يزور دارفور للإطلاع على الأوضاع فيها

وصل وفد رسمي سوداني رفيع المستوى، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، ويضم رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله حمدوك، إلى مدينة الجنينة، في غرب دارفور (غرب السودان)، للاطلاع على الأوضاع فيها، في أعقاب أعمال عنف سقط فيها قتلى وجرحى.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان،

أن دقلو رافقه في تلك الزيارة، عضو مجلس السيادة الانتقالي، حسن شيخ الدين قاضي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل الدكتور نصرالدين عبدالباري، والنائب العام تاج السر الحبر، ورئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة، الفريق أول محمد عثمان الحسين، ومدير عام قوات الشرطة الفريق أول عادل بشائر، ومدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر دمبلاب.وكان في استقبال الوفد، والي الولاية المكلّف اللواء ركن عبدالخالق بدوي، وأعضاء حكومته وأعيان الولاية.واستمع الوفد، فور وصوله، إلى شرح مفصل من وإلي الولاية، حول تطورات الأوضاع الأمنية في الولاية، عقب الأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها عدد من أبناء السودان، وجهود حكومته لاحتواء الأوضاع.