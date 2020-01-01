تحالف دعم الشرعية في اليمن: وصول 6 أسرى إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وعند الساعة 15:45، وصل إلى قاعدة الملك سلمان الجوية 6 من الأسرى السعوديين, وأضاف العقيد المالكي، أنه كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم قائد القوات المشتركة الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وعدد من أركانات قيادة القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى. واختتم العقيد المالكي، تصريحه بتثمين قيادة القوات المشتركة للتحالف للجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسليم الأسرى في إطار اتفاق ستوكهولم.



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