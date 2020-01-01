مقتل 20 إرهابيا من حركة "الشباب" باشتباكات في الصومال

قتل 20 مسلحا من جماعة "الشباب" الصومالية الإرهابية في اشتباكات مع القوات الخاصة في منطقة "شبيلي السفلى" جنوب الصومال .

ونقلت إذاعة "شبيلي" الصومالية، اليوم الأربعاء، عن اسماعيل عبدي مالك، قائد الوحدة السادسة عشرة للقوات الخاصة الصومالية قوله للصحفيين إن "قواتنا سيطرت على الكثير من القرى خلال العملية، وقتلنا 20 من المسلحين خلال الهجوم".

وأضاف أن الجيش سيواصل العمليات حتى طرد المإرهابيين من المنطقة.

وقال سكان المنطقة إن مواجهة كثيفة حصلت بين الجيش الصومالي وعناصر جماعة الشباب المتشددة.

وكانت جماعة "الشباب" أعلنت مسؤوليتها عن هجوم وقع السبت الماضي في العاصمة مقديشو.

وأعلنت حكومة الصومال الاتحادية أن 90 شخصًا على الأقل قتلوا وجرح 130 آخرون في الهجوم.

وتشن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، هجمات على المدن والمنشآت مستهدفة قوات الأمن والمدنيين.

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