مقتل جنديين بتبادل إطلاق نار عند الحدود بين الهند وباكستان

قتل جنديان هنديان، اليوم الأربعاء، في تبادل إطلاق نار مع عناصر مسلحة عند الحدود الفاصلة بين الهند وباكستان ضمن منطقة كشمير، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقتل الجنديان خلال عملية كانت تهدف إلى توقيف باكستانيين يحاولون التسلل إلى الهند عبر الحدود، وفق ما نقلت وكالة "برس تراست اوف انديا" عن مسؤولين.

وأعلن ديفندر اناند المتحدث باسم الجيش الهندي، في بيان، أنّ العملية مستمرة.

وتتهم نيودلهي باكستان بتسليح وتدريب المتمردين وبمساعدتهم على عبور الحدود بغية القيام بهجمات تستهدف القوات الهندية.

تنفي إسلام آباد ذلك.

وألغت الحكومة الهندية في أغسطس الماضي، الحكم شبه الذاتي الذي كانت تتمتع به منطقة كشمير الخاضعة لسيطرتها.

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