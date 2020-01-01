صهر لبناني لترامب… والخطوبة بعد أيّامٍ في فلوريدا

سنسمع كثيراً في الأيّام المقبلة عن الشاب مايكل بولس الذي سيصبح صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

بدأت قصّة اللبناني الأصل مايكل شربل بولس وتيفاني دونالد ترامب في صيف العام ٢٠١٨، خلال عطلتهما في جزيرة ميكونوس في اليونان.

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تبلغ تيفاني السادسة والعشرين، وهي ابنة ترامب الصغرى من زوجته السابقة مارلا مابلز. أما مايكل فنشأ في لاغوس في نيجيريا، حيث أسست عائلته شركة SCOA Nigeria وكذلك Boulos Enterprises، وتتاجر عائلته بالسيارات والمعدات والبناء، وهي من العائلات الغنيّة جدّاً.

ويُرجَّح أنّ مايكل يملك أربع جنسيّات، من بينها الجنسيّة الأميركيّة. وقد حدّدت عائلتا ترامب وبولس يوم ١١ كانون الثاني الجاري موعداً لحفلة خطوبة تيفاني ومايكل في فلوريدا، وسط إجراءاتٍ أمنيّة مشدّدة.

وتجدون، مرفقة، بطاقة الدعوة الى الحفلة مع صورة تجمع العائلتين في البيت الأبيض وصورة لترامب مع ابنته وخطيبها المنتظر.