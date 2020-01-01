كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن زايد يتصدر قائمة "أبرز القادة العرب في 2019" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، قائمة الاستطلاع لـ "أبرز القادة العرب في عام 2019" على موقع "روسيا اليوم".

وقد انتهى الاستطلاع في 31 ديسمبر 2019، حيث استمر 9 أيام وتم الكشف عن النتائج في 1 يناير 2020. بلغ عدد المشاركين 13.880.968، حسبما ذكر الموقع الروسي.

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وقد جاء محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في المرتبة الثانية.

وقد صوت ما يقرب من 9،734،963 مشتركًا لصالح الشيخ محمد وهو ما يمثل 68.6 في المائة من إجمالي المشاركين في الاستطلاع، بينما صوت 2219،042 مشاركًا لصالح محمد بن سلمان وهو ما يمثل 15.6 في المائة من إجمالي المشاركين.

كما أظهرت النتائج أن 12 في المائة من المشاركين، البالغ عددهم 1712186، اختاروا الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، بينما احتل عبد الفتاح السيسي رئيس مصر، المرتبة الرابعة بحصوله على 72751 صوتًا.