كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيضانات هائلة تجتاح إندونيسيا.. وسقوط ضحايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا والمناطق المحيطة فيضانات هائلة، أدت إلى مقتل تسعة أشخاص، حسبما قالت خدمة الطوارئ اليوم الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن الأمطار الغزيرة هطلت في 90 مقاطعة على الأقل منذ عشية رأس السنة، بالإضافة إلى فيضان العديد من الأنهار.

وقطعت شركة الكهرباء التيار الكهربائي مؤقتا في 724 منطقة متضررة من الفيضانات منعا لوقوع الحوادث، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

Advertisements

وقامت السلطات المحلية بإجلاء حوالي 13 ألف شخص، لكن هذا الرقم لا يشمل سكان مدن جاكرتا، حيث يصل عدد السكان في جميع المناطق المتضررة إلى حوالي 40 مليون شخص.

وأوقفت الأمطار الغزيرة والفيضانات عمل وسائل النقل العام، وتم إغلاق بعض خطوط السكك الحديدية، كما تم إلغاء الرحلات الجوية في مطار حليم بيرداناكوسوما ، الذي يخدم الطائرات التجارية والعسكرية.