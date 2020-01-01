كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية العراقي: نلتزم بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، على التزام قوات الأمن بحماية أمن وسلامة السفارات والبعثات الدبلوماسية.

وكتب وزير الخارجية العراقي، تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "وصلت رسالة المحتجين وأصبحت سلامة انسحابهم ضرورة".

وقال إنه تحدث مع رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، حول ضرورة إنهاء الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية وسلامة الموظفين والمنشآت.

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وشدد الحكيم، على أن حماية الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية وسفاراتها تبقى من مسؤولية العراق، الذي تعهد بها بموافقته على اتفاقية جنيف.

وكان عبد المهدي، قد أكد أن القوات الأمنية مستمرة في القيام بواجبها في حماية السفارة الأميركية وباقي البعثات الدبلوماسية والممثليات.

بدوره، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن التعرض للبعثات الدبلوماسية المعتمدة يعد ضرباً لمصالح العراق وسمعته الدولية. وقال: "إن محاولة اقتحام السفارة الأميركية في بغداد تعد تجاوزاً للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية"، مشيرا إلى أن واجب القوات الأمنية حماية البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية والمصالح العامة والخاصة.