كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إندونيسيا ترفض مطالب بكين بشأن بحر الصين الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، بأنها ترفض مزاعم الصين بشأن جزء متنازع عليه من بحر الصين الجنوبي بأنه "ليس له أي أساس قانوني" بعد يومين من الاحتجاج في بكين على وجود سفينة خفر سواحل صينية في مياهها الإقليمية.

وتوغل القارب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإندونيسيا قبالة ساحل جزر ناتونا الشمالية، مما دفع المسؤولين الإندونيسيين إلى إصدار "احتجاج قوي" واستدعاء السفير الصيني في جاكرتا.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانغ، ومتحدثًا في بكين يوم الثلاثاء، إن الصين لها سيادة على جزر سبراتلي ومياهها وأن لكل من الصين وإندونيسيا أنشطة صيد "طبيعية" هناك.

وفي توبيخ حاد، دعت وزارة الخارجية الإندونيسية في بيان اليوم الأربعاء الصين إلى شرح "الأساس القانوني والحدود الواضحة" فيما يتعلق بادعاءاتها بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة، على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ( اتفاقية قانون البحار).

وقالت وزارة الخارجية "مطالبات الصين بالمنطقة الاقتصادية الخالصة على أساس أن صياديها كانوا نشطاء هناك منذ فترة طويلة، وليس لها أي أساس قانوني ولم تعترف بهم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982".

كما لاحظت جاكرتا أن الحجة قد دحضت خلال الهزيمة القانونية للصين ضد الفلبين في عام 2016 بسبب مطالبات جنوب الصين المتنازع عليها في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي.

وليس لدى إندونيسيا أي مطالبات على جزر سبراتلي، التي تقع إلى الشمال الشرقي من جزر ناتونا.

Advertisements

وكررت وزارة الخارجية موقفها من أن الدولة دولة غير مطالبة في بحر الصين الجنوبي وأنه ليس لها اختصاص متداخل مع الصين.

ومع ذلك، اشتبكت جاكرتا مرارا مع الصين بشأن حقوق الصيد حول جزر ناتونا، واحتجزت الصيادين الصينيين وتوسيع وجودها العسكري في المنطقة.

وتطالب الصين بمعظم بحر الصين الجنوبي، وهو طريق تجاري مهم يعتقد أنه يحتوي على كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي.

وتتنازع العديد من دول جنوب شرق آسيا على مطالب الصين الإقليمية وتتنافس مع الصين لاستغلال موارد البحر والصيد وفيرة في بحر الصين الجنوبي.

وأثارت بكين الرهان من خلال نشر أصول عسكرية على جزر اصطناعية مبنية على المياه الضحلة والشعاب المرجانية في أجزاء متنازع عليها من البحر.

ولم يتسن على الفور الاتصال بسفارة الصين في اندونيسيا للتعليق.