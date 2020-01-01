كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تطلق طائرات تجسس فوق كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر موقع متعقب لحركة الطيران، أن طائرات تجسس أمريكية، حلقت فوق كوريا الشمالية في اليوم الأول من العام الجديد.

وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون، أن الأمة الشيوعية ستعلن قريبًا عن سلاح استراتيجي جديد.

وقد انطلقت طائرة " RC-135W رايفيت جوينت" التابعة لسلاح الجو الأمريكي من قاعدة "كادينا" الجوية الأمريكية في اليابان في الساعة 8:25 دقيقة (بالتوقيت الكوري) باتجاه بحر الشرق، في حين حلقت طائرة EP-3E التابعة للبحرية الأمريكية حول شبه الجزيرة الكورية على ارتفاع 25 ألف قدم.

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ووعد الزعيم كيم جونج- أون، بمواصلة تعزيز الردع النووي والكشف عن "سلاح استراتيجي جديد" في المستقبل القريب.

وأكد كيم، أن مدى الردع النووي لبلاده سيعتمد على موقف أمريكا، متهما واشنطن بأن مطالبها شبيهة بأعمال العاصابات. ولكنه في الوقت نفسه ترك الباب مفتوحا أمام الحوار.

جاءت تصريحات كيم بعد أن انتهت مهلة غايتها نهاية العام كان قد منحها للولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية.