كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 16 سجينا وإصابة 5 آخرين في معركة داخل سجن في المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل 16 سجينًا وأصيب خمسة آخرون في معركة اندلعت في سجن بولاية زاكاتيكاس المكسيكية الشمالية، حسبما أعلنت حكومة الولاية في بيان مساء الثلاثاء.

وقالت الحكومة، إنه سيتم تعزيز الأمن في سجون الولاية بعد الحادث الذي وقع في سجن فارونيل، وفقًا لما أودته وكالة "رويترز".

وأكدت سلطات الولاية اليوم الأربعاء أن الشرطة المحلية هرعت إلى التدخل لاستعادة السيطرة على الوضع بعد اندلاع اشتباكات دموية بين مجموعات من المعتقلين بعد ظهر الثلاثاء في سجن فارونيل الواقع في مدينة سييناغيلاس.

وعلى صعيد آخر، قالت السلطات المكسيكية يوم الجمعة 27 ديسمبر، إن تفشي مرض الجدري المائي أجبرها على أن تغلق بشكل مؤقت ملجأ يؤوي مهاجرين من أمريكا الوسطى أرسلتهم الولايات المتحدة إلى المكسيك مع سعي المسؤولين لاحتواء هذا الفيروس شديد العدوى.

وقال مسؤولون في ولاية تشيواوا المكسيكية في بيان إن الملجأ الموجود في مدينة سيوداد جواريز الشمالية على الجانب الآخر من الحدود من مدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية أغلق يوم الخميس بعد أن تم تشخيص إصابة 72 شخصا من بينهم 69 طفلا بالفيروس.

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ويشعر معظم المصابين بالجدري المائي بأنهم ليسوا على ما يرام وبأعراض من بينها حكة وطفح جلدي على شكل بثور وارتفاع في درجة الحرارة وصداع وإرهاق ولكن البعض يصاب بتعقيدات خطيرة.

ويمثل ذلك المرفق الذي يؤوي نحو 800 شخص جزءا من شبكة ملاجئ في المكسيك تستخدمها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض تطبيق سياستها بإرسال المهاجرين الذين أغلبهم من أمريكا الوسطى جنوبي الحدود في الوقت الذي يجري فيه بحث طلباتهم للجوء.

ولم يرد الملجأ الذي تديره الحكومة الاتحادية المكسيكية على طلب للتعليق.

ونقلت صحيفة إل دياريو المكسيكية عن مسؤول اتحادي قوله إن هذا الفيروس نقلته فتاة من هندوراس أعادتها الحكومة الأمريكية للمكسيك بموجب سياستها المعروفة باسم بروتوكولات حماية المهاجرين.

وقال مسؤولو صحة بولاية تشيواوا إنه تم احتواء الفيروس ولم يتبقى مريضا سوى أقل من 50 شخصا فقط. ويجري تطعيم مهاجرين كثيرين و لاسيما الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة مثل الأطفال والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة.