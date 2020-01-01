كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن وغرامة 8 ملايين دولار لرجل أعمال جزائري بارز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، حكمًا بسجن رجل الأعمال البارز والمدير العام لمجموعة سيفتال الصناعية، يسعد ربراب، 18 شهرا منها 6 أشهر نافذة وغرامة مالية بمليار دينار(أكثر من 8 ملايين دولار)، في قضية تضخيم فواتير ومخالفة التشريع في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وكان ربراب، قد غادر سجن الحراش بعد أن استنفذ السجن النافذ الصادر بحقة (6 أشهر)، بعد أن تم ايداعه أبريل الماضي الحبس الاحتياطي بالحراش، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفرضت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر، غرامة مالية على شركة ايفيكوم التي يرأسها ربراب تتجاوز قيمتها 2 مليار و766مليون دينار (أكثر من 23 مليون دولار أميركي) تقوم مقام مصادرة البضاعة.

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وانتقد البعض في الشارع الجزائري هذه الأحكام المخففة بالسجن، على رغم الغرامات المالية المرتفعة واستمرار حبس العديد من ناشطي الحراك.

يشار إلى أنه أطلق سراح بعض الناشطين خلال الأيام القليلة الماضية - بينهم من أنهى مدة حبسه كاملة ومن أنهى جزءا منها فقط - فيما لا تزال الأغلبية تقبع في السجون.