كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء انسحاب أنصار ميليشيات الحشد من أمام السفارة الأمريكية ببغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، بدء انسحاب أنصار ميليشيات الحشد من أمام السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وفقًا لقناة العربية.

وأطلقت قوات الأمن بمحيط السفارة الأمريكية في بغداد، الغاز المسيل للدموع على المحتجين بمحيط السفارة.

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وقد احرق المحتجون العراقيون، عدد من البوابات ومراكز الحراسات للسفارة الأمريكية فى المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث وصل زعيما ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وزعيم ميليشيا بدر هادي العامري أمام السفارة ونصب مناصرو "حزب الله العراق" خيام الاعتصام أمام مبنى السفارة، كما رفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة وطرد السفير.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون)، عن ضرب 5 أهداف فى العراق وسوريا تحت سيطرة مجموعة شبه عسكرية تدعمها إيران الأحد الماضى انتقاما لهجوم صاروخى أسفرعن مقتل أمريكى كان ضمن القوات المتواجدة فى قاعدة (كى وان) قرب مدينة (كركوك) العراقية.