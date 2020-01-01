كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خطة جيمس بوند".. هذا ما فعلته زوجة كارلوس غصن لتهريبه إلى لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دبرت كارول غصن دبّرت هرب زوجها كارلوس من اليابان إلى لبنان، بمساعدة إخوتها من والدتها الذين يقيمون علاقات ممتازة في تركيا.

ووصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، العملية بأنها "تليق بجيمس بوند"، حيث قالت إنه جرى تهريب غصن على متن طائرة سرية متجهة إلى تركيا.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن هروب كارلوس غصن من اليابان جاء بعد أسابيع من التخطيط من قبل شركاء، وتم تشكيل فريق للتدبير لعملية هربه ونفذوا الخطة نهاية الأسبوع الماضي.

وهرب غصن من مقر إقامته في طوكيو المراقب من قبل المحكمة إلى طائرة خاصة نقلته إلى تركيا ثم واصل رحلته إلى لبنان.

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ووصل رجل الأعمال اللبناني، كارلوس غصن، إلى لبنان، هاربا من اليابان التي يقضي فيها إقامة جبرية على خلفية اتهامات حول "سلوكه المالي" في الفترة التي شغل فيها منصب رئيس اثنتين من كبرى شركات صناعة السيارات اليابانية، نيسان وميتسوبيشي.

وأثيرت معلومات من مصادر مطلعة تؤكد أنه خرج من اليابان عن طريق التهريب عبر صناديق الآلات الموسيقية، مع أن هذا السيناريو لا يمكن أن يكون دقيقا إلا إذا كان ثمة خطأ قد حصل للتغاضي عنه في مطار اليابان، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.