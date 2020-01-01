مواصلا حصد الجوائز الفردية.. حمد ﷲ أفضل محترفي الدوري السعودي

واصل المغربي عبد الرزاق حمد ﷲ، لاعب نادي النصر السعودي لكرة القدم، حصد الجوائز الفردية في الفترة الأخيرة، بعد موسمه الاستثنائي مع فريقه خلال عام 2019.

وتُوج حمد ﷲ بجائزة أفضل محترفي الدوري السعودي لعام 2019، وذلك في استفتاء أطلقته صحيفة “الرياضية” السعودية.

واختار 69 في المائة من المصوتين المهاجم المغربي، ليتفوق بذلك حمد ﷲ على الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال، والبرازيلي رومارينهو مهاجم اتحاد جدة.

Advertisements

وأكدت “الرياضية” السعودية اليوم الأربعاء، أن التصويت شهد مشاركة 320 ألف مصوت، منح 69 في المائة منهم أصواتهم للاعب السابق لأولمبيك آسفي، مقابل 26 في المائة لغوميز، ثم رومارينهو بنسبة 3 في المائة، و2. 3 لتافاريس لاعب الأهلي، ومنتخب الرأس الأخضر.

وكان حمد ﷲ توج الأحد الماضي، بجائزة “كووورة” في حفل جوائز “غلوب سوكر” لأفضل لاعب في الدوريات العربية بمدينة دبي الإماراتية، متقدما على القطري أكىم عفيف، والسعودي سالم الدوسري، ثم الجزائري يوسف بلايلي، والمصري طارق حامد.

واختتم اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، سنة 2019 هدافا للعالم، بعدما وقع 57 هدفا، متفوقا بـ3 أهداف عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، الذي وقع 50 هدفا.