القوات الأمريكية تواجه العراقيين بقنابل الغاز مع تجدد الإحتجاجات أمام سفارة واشنطن ببغداد

أُصيب عدد من المتظاهرين في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، بعد تجدد التظاهرات، صباح اليوم الأربعاء، احتجاجًا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي قبل يومين”.

وقالت قناة “السومرية نيوز”، إن “متظاهرين قاموا اليوم بحرق الإطارات أمام السفارة الأمريكية في بغداد، لترد القوات الأمريكية بقنابل الغاز المسيل للدموع، أطلقتها من داخل السفارة”.

وأضاف المصدر، إن “ذلك أدى إلى إصابة ستة أشخاص من المتظاهرين بحالات اختناق”.

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وقالت الرئاسة العراقية في بيان نشر على موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء: “يتعرض العراق إلى تحديات خطيرة على مستوى تهديد أمنه وسيادته ومستقبل شعبه. فمحاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد يعد تجاوزاً للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية”.

واندلعت الاحتجاجات، في محيط السفارة الأمريكية، عقب قصف الطيران الأمريكي، الأحد 29 دجنبر الماضي، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية، ما أسفر عن مقتل أربعة مقاتلين بينهم مسؤول كبير، وإصابة 30 مقاتلا.