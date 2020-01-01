اخبار العالم

القوات الأمريكية تواجه العراقيين بقنابل الغاز مع تجدد الإحتجاجات أمام سفارة واشنطن ببغداد

0 نشر
alyaoum24 0 تبليغ

Advertisements

أُصيب عدد من المتظاهرين في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، بعد تجدد التظاهرات، صباح اليوم الأربعاء، احتجاجًا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي قبل يومين”.

وقالت قناة “السومرية نيوز”، إن “متظاهرين قاموا اليوم بحرق الإطارات أمام السفارة الأمريكية في بغداد، لترد القوات الأمريكية  بقنابل الغاز المسيل للدموع، أطلقتها من داخل السفارة”.

وأضاف المصدر، إن “ذلك أدى إلى إصابة ستة أشخاص من المتظاهرين بحالات اختناق”.

Advertisements

وقالت الرئاسة العراقية في بيان نشر على موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء: “يتعرض العراق إلى تحديات خطيرة على مستوى تهديد أمنه وسيادته ومستقبل شعبه. فمحاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد يعد تجاوزاً للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية”.

واندلعت الاحتجاجات، في محيط السفارة الأمريكية، عقب قصف الطيران الأمريكي، الأحد 29 دجنبر الماضي، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية، ما أسفر عن مقتل أربعة مقاتلين بينهم مسؤول كبير، وإصابة 30 مقاتلا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات الأمريكية تواجه العراقيين بقنابل الغاز مع تجدد الإحتجاجات أمام سفارة واشنطن ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا