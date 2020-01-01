القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في مدينة القدس المحتلة، شادي مطور، أثناء تواجده في حي وادي الجوز، تزامنا مع ذكرى انطلاقة حركة فتح الـ55.
وكانت عناصر من شرطة ومخابرات الاحتلال قد داهمت منزل المطور صباح اليوم، وطالبت عائلته بتسليم نفسه، وسلمتها بلاغا لمراجعة أحد مراكزها للتحقيق.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت فجرا أمين سر الحركة في منطقه العيسوية، ياسر درويش، واستدعت عضو قيادة إقليم القدس، عوض السلايمة، وحذرت من تنظيم أي فعاليات لإحياء ذكرى الانطلاقة الـ55 لحركة فتح. كما أزالت شرطة الاحتلال العلم الفلسطيني الكبير الذي رفع على أحد أسوار القدس، اليوم.
وفي إطار ملاحقة الأسرى المحررين، حوّل الاحتلال القيادي في الجبهة الشعبية والأسير المحرر، د. أحمد قطامش (68 عاما)، إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.
وكانت قوات الاحتلال قد داهمت منزل قطامش في مدينة البيرة وحطمت مقتنياته بحجة التفتيش واعتقلته يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر 2019، حسبما ذكر مكتب إعلام الأسرى.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال أمين سر "فتح" بالقدس وإحالة قطامش للاعتقال الإداري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.