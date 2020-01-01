اعتقال أمين سر "فتح" بالقدس وإحالة قطامش للاعتقال الإداري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في مدينة القدس المحتلة، شادي مطور، أثناء تواجده في حي وادي الجوز، تزامنا مع ذكرى انطلاقة حركة فتح الـ55.

وكانت عناصر من شرطة ومخابرات الاحتلال قد داهمت منزل المطور صباح اليوم، وطالبت عائلته بتسليم نفسه، وسلمتها بلاغا لمراجعة أحد مراكزها للتحقيق.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت فجرا أمين سر الحركة في منطقه العيسوية، ياسر درويش، واستدعت عضو قيادة إقليم القدس، عوض السلايمة، وحذرت من تنظيم أي فعاليات لإحياء ذكرى الانطلاقة الـ55 لحركة فتح. كما أزالت شرطة الاحتلال العلم الفلسطيني الكبير الذي رفع على أحد أسوار القدس، اليوم.

وفي إطار ملاحقة الأسرى المحررين، حوّل الاحتلال القيادي في الجبهة الشعبية والأسير المحرر، د. أحمد قطامش (68 عاما)، إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

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وكانت قوات الاحتلال قد داهمت منزل قطامش في مدينة البيرة وحطمت مقتنياته بحجة التفتيش واعتقلته يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر 2019، حسبما ذكر مكتب إعلام الأسرى.