شكرا لقرائتكم خبر عن لصور يبحث مع البرنامج السعودي اعادة تاهيل مباني ومختبرات كليات جامعة عدن والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020 بحث رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور ،اليوم الأربعاء ،مع وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن برئاسة مدير إدارة المشاريع والدراسات بالبرنامج المهندس حسن العطاس ،اعادة تاهيل عدد من المباني والمختبرات في كليات الجامعة التي تضررت جراء الحرب التي شنتها مليشيا الإنقلاب.

وناقش الجانبان ،احتياجات جامعة عدن وتطوير بنيتها التحتية والمساهمة في العديد من الفعاليات الأكاديمية والعلمية الجامعية وأهمها فعالية اليوبيل الذهبي للذكرى الـ 50 لتأسيس جامعة عدن، ومساهمة البرنامج في احتياجات الجامعة العاجلة والمتعلقة بنقل الطلاب والطالبات بالإضافة إلى تطوير دار جامعة عدن للطباعة والنشر والطرق المثلى لإعادة تفعيل عملها بما يتواكب مع متطلبات المرحلة وتطورات العصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لصور يبحث مع البرنامج السعودي اعادة تاهيل مباني ومختبرات كليات جامعة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.