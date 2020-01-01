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ارتفاع ضحايا حرائق الغابات فى استراليا إلى 15 قتيلا

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أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الأربعاء وفاة شخص ثالث في حرائق الغابات المدمرة التي ضربت الساحل الجنوبي الشرقي هذا الأسبوع وفقد رابع من المحتمل أنه لقي حتفه أيضا بينما سارعت زوارق البحرية لتقديم الإمدادات والمساعدة في عمليات الإجلاء.

ويُعتقد أن 15 شخصا لقوا حتفهم فيما لا يزال العشرات مفقودين بعد أسابيع من اندلاع الحرائق التي تجتاح الساحل الشرقي لأستراليا الذي أصبح معظمه يابسا بعد ثلاث سنوات من الجفاف.

وأتت أعمدة النيران، التي أججها ارتفاع درجات الحرارة، على بلدات بأكملها يومي الاثنين والثلاثاء مما دفع آلاف السكان والسياح إلى البحث عن ملاذ على الشواطئ. ووقف الكثيرون في المياه الضحلة هربا من ألسنة اللهب.

ودمرت الحرائق أكثر من عشرة ملايين فدان وتندلع يوميا تقريبا حرائق جديدة بسبب الطقس الحار العاصف.

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