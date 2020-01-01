"إمبالو" رئيسا لغينيا بيساو بـ54% من أصوات الناخبين

جانب من الانتخابات في غينيا بيساو

أعلنت لجنة الانتخابات في غينيا بيساو، الأربعاء، فوز سيسوكو إمبالو بالانتخابات الرئاسية بنسبة 54% متفوقا على منافسه دومينجوز سيموز بيريرا الذي ينتمي للحزب الحاكم.

وكان إمبالو (47 عاما) قد حل ثانيا في الجولة الأولى من الانتخابات التي اُجريت الشهر الماضي بحصوله على 28% من الأصوات مقابل 40% لبيريرا.



وقبل جولة الإعادة، حظي إمبالو بدعم الرئيس الحالي جوزيه ماريو الذي لم يتمكن من الوصول للجولة الثانية بعد حصوله على 12% في الجولة الأولى.

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كان ‬المتحدث باسم سيسوكو إمبالو الذي كان جنرالا بالجيش وتولى رئاسة الوزراء أعلن أن إمبالو في طريقه للفوز في الانتخابات الرئاسية بغينيا بيساو.

وقال جبريل بالدي، المتحدث باسم حملة إمبالو، إن إعلان الفوز قائم على رصد الحملة للنتائج الأولية التي جمعها مراقبوها في جميع المناطق.



ويواجه الرئيس المقبل لغينيا بيساو تحديات ضخمة من بينهما الفقر الواسع النطاق والنظام السياسي غير المستقر والذي يعين فيه حزب الأغلبية الحكومة ولكن الرئيس يحق له إقالتها.

وتوالى 7 رؤساء وزراء على السلطة منذ وصول جوزيه ماريو للرئاسة في 2014 وألحق عدم الاستقرار السياسي ضررا بالاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الأسعار المتقلبة للكاجو الذي يمثل المصدر الرئيسي للدخل.

وعلى الرغم من أن رئاسته كانت مضطربة فإن جوزيه ماريو أول رئيس لغينيا بيساو يكمل فترة رئاسته.