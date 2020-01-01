فنان سلام إثيوبي يتغنى بعودة علاقات بلاده مع إريتريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتمتع الفنان الإثيوبي فري ساديق ولدهاواريات بمواهب عديدة، فهو شاعر ومغنٍ وعازف، فضلا عن تمكنه من الغناء بأكثر من عشر لهجات ولغات محلية وأجنبية.

برز اسمه مغنيا للسلام والحب والوحدة، وهو ما أهله لأن يكون ضمن المشاركين في الزيارات الرسمية داخل البلاد وخارجها، وآخرها كان ضمن الفرقة الرسمية لاستقبال الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، في زيارته الأخيرة لإثيوبيا.

وفي مقابلة خاصة مع "العين الإخبارية"، امتدح الفنان فري ساديق الدور الذي تضطلع به حكومة بلاده بالمشاركة مع دول الجوار في حل الخلافات، وقال إن ما تقوم به حكومات منطقة شرق أفريقيا وإثيوبيا خاصة يساعد في بناء السلام، مشيرا إلى أنه كمغنٍ وعازف يهتم بصورة قوية في ترسيخ التقارب بين الشعوب لأن الموسيقى لغة العالم.

وأضاف: "أحببت أن أتحدث مع العالم عن أهمية السلام الذي ترغب فيه جميع الكائنات في العالم".

وتابع: "أحب الأغاني الشعبية وأغني بمختلف اللهجات المحلية منها الأورومية والتجرانية والعفار والكوناما والصومالية وغيرها من اللهجات الإثيوبية".