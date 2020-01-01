التحالف العربي: عودة 6 أسرى سعوديين من اليمن إلى الرياض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي في اليمن، الأربعاء، عودة 6 أسرى سعوديين من اليمن إلى الرياض، بحسب ما ذكرته قناة الإخبارية.

وأشاد التحالف العربي بجهود الصليب الأحمر في عودة الأسرى السعوديين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن التحالف العربي إطلاق سراح 200 أسير تابعين لمليشيا الحوثي الانقلابية.

وقبل نحو عام، نجحت جهود مشتركة لقيادة التحالف والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث في استعادة أسير سعودي لدى المليشيا الحوثية والذي كان يعاني من تدهور حالته الصحية.



وفي المقابل، أكد التحالف حينها أنه سيتم الإفراج عن 7 أسرى حوثيين مقابل الأسير السعودي موسى عواجي الذي عاد على متن طائرة تابعة للصليب الأحمر من صنعاء.