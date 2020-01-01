رئيس مجموعة الصين للإعلام: العلاقات مع الإمارات استثنائية واستراتيجية

وصف شن هاي شيونغ، رئيس مجموعة الصين للإعلام (حكومية)، الأربعاء، علاقات بلاده مع الإمارات بأنها "استثنائية واستراتيجية".

وأكد، في بيان، أن حوار مجموعته مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يعد أحد أهم إنجازات 2019.

وقال شيونغ إن الإمارات تعد أهم شريك للصين في الشرق الأوسط، معرباً عن تمنيه بدوام علاقة البلدين لأمد طويل.

كانت بكين قد أطلقت مجموعة الصين للإعلام والمعروفة باسم صوت الصين، في أبريل/نيسان 2018، وهي منصة بث جديدة تتكون من تلفزيون الصين المركزي وشبكة تلفزيون الصين الدولية والإذاعة الوطنية الصينية وإذاعة الصين الدولية.

وترتكز العلاقات الإماراتية- الصينية على أسس قوية وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، خلال زيارته التاريخية للصين مايو/أيار عام 1990، رداً على زيارة الرئيس الصيني الأسبق يانغ شانغكون إلى دولة الإمارات في ديسمبر/كانون الأول عام 1989.

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وكانت هذه الزيارة بمثابة ترسيخ لمبدأ من مبادئ السياسة الخارجية الإماراتية، وهو تنويع الحركة السياسية والاقتصادية، والانفتاح على جميع الدول الصديقة، والسعي للتعاون الدولي على أسس المصالح المشتركة.

واستكمالاً لمسيرة العلاقات الثنائية عبر الزيارات رفيعة المستوى، قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بزيارة إلى الصين عام 2008.

وقد توجت هذه الزيارة بنتائج الزيارات التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في أعوام 2009 و2012 و2015، ثم جاءت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات منتصف يوليو/تموز 2018، لتتوج مسيرة علاقات ناجحة.





ومن واقع الأرقام والإحصاءات، تبدو الإمارات محطة مهمة للتخطيط الاستراتيجي الصيني في منطقة الشرق الأوسط، فبكين تتوقع طفرة هائلة في معدلات التبادل التجاري الثنائي التي تبلغ حالياً نحو 50 مليار دولار، لتصل إلى 80 مليار دولار في غضون العامين المقبلين.

وعلى الجانب الآخر، تدرك الصين مكانتها ضمن محاور السياسة الخارجية الإماراتية، فالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كان أول رئيس لدولة من دول مجلس التعاون الخليجي يقوم بزيارة رسمية للصين، وهناك اتفاقية تعاون اقتصادي وفني موقعة بين البلدين منذ عام 1985، وسلسلة من الاتفاقات المتخصصة في مجالات مختلفة تم توقيعها خلال عقد التسعينيات.