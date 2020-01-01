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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طائرات روسية تشن أكثر من 22 غارة على محيط إدلب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات حربية روسية استهدفت محيط مدينة إدلب، شمال غربي سوريا، بأكثر من 22 غارة جوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. وأوضح، أن من بين المناطق التي تم قصفها سجن إدلب المركزي الذي سبق وتعرض لقصف جوي روسي. وأضاف، أنه لم ترد بعد معلومات عن الخسائر البشرية جراء الغارات الروسية المكثفة. كان الرئيس السوري بشار الأسد أكد أمس، أن معركة إدلب هدفها القضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة السوريين. وقال، إن "عملية مكافحة الإرهاب مستمرة وتشكل أولوية بالنسبة للدولة السورية قبل أي شيء آخر". وتواصل القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا عملياتها في إدلب، المعقل الكبير الأخير للمسلحين في سوريا.
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