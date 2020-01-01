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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتيلان وجرحى في انفجار بريف الرقة الشمالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، بسقوط قتيلين اثنين وعدد من الجرحى في انفجار عنيف هز بلدة سلوك الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الرقة الشمالي في سوريا. وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً في بيان صحفي اليوم، إن آلية مفخخة انفجرت في البلدة صباح اليوم ما أدى لمقتل اثنين وسقوط جرحى بالإضافة لأضرار مادية في المنطقة. وأشار إلى أن 21 انفجاراً ضرب مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريفي الرقة والحسكة بالقرب من الحدود السورية - التركية خلال الفترة الممتدة من أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحتى أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ولفت المرصد إلى أن التفجيرات انحسرت في مناطق محدودة هي مدينة تل أبيض وبلدة سلوك وقريتي عين عروس وحمام التركمان بريف الرقة الشمالي، ومدينة رأس العين وبلدتي مبروكة وتل حلف وقرية تل خنزير بريف رأس العين الغربي شمال الحسكة.
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