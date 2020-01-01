إسرائيل تبدأ تصدير الغاز الطبيعي للأردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس اليوم الأربعاء، أن إسرائيل بدأت تصدير الغاز الطبيعي للأردن، وفقاً لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني. وبذلك تبدأ إسرائيل تصدير الغاز لأول مرة في تاريخها. وبدأ في إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء، تشغيل منصة استخراج الغاز من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وذلك بعد مرور عقد على اكتشافه. وتدير شركة "ديليك" للحفر الإسرائيلية الحقل بالاشتراك مع شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية وشركة "ريشيو أويل" الإسرائيلية. ومن المقرر لاحقاً تصدير جزء من غاز هذا الحقل إلى مصر أيضاً. وتأمل إسرائيل أن يساهم هذا الحقل البحري في تحسين علاقاتها مع الدول الإقليمية وأن تصبح مصدراً رئيسياً للطاقة، مع تقليل اعتمادها على النفط. ويقع حقل "ليفياثان" على مسافة نحو 130 كيلومتراً إلى الغرب من ميناء حيفا شمال إسرائيل، ويقع على عمق 1700 متر. وتقدر احتياطات الغاز به بنحو 605 مليار متر مكعب.

